У “Борисполі” вшанують пам'ять загиблих унаслідок катастрофи літака МАУ

В аеропорту “Бориспіль” 19 січня відбудеться церемонія вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастрофи літака компанії “Міжнародні авіалінії України”.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

“У неділю, 19 січня, об 11:30 (орієнтовно) розпочнеться церемонія вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастрофи літака компанії “Міжнародні авіалінії України” в Ісламській Республіці Іран. Захід відбудеться в Міжнародному аеропорту “Бориспіль””, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, початок трансляції заходу заплановано на 11:15.

Як повідомлялося, вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім.Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.

9 січня група українських фахівців вирушила до Ірану для розслідування авіакатастрофи. До її складу увійшли представники Держслужби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та МАУ.

Рятувальники ДСНС 14 січня повернулися додому.

Фото: AA