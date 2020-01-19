Керівники держави прибули на церемонію вшанування пам'яті загиблих в Ірані

Президент України Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков та Прем'єр-міністр Олексій Гончарук прибули у Міжнародний аеропорт "Бориспіль", де розпочалася церемонія вшанування пам'яті загиблих внаслідок авіакатастрофи в Ірані.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На церемонії присутні родичі загиблих, члени уряду. Тут чергують представники медичних служб, Державної служби надзвичайних ситуацій, бійці Нацгвардії, працівники поліції. Церемонію висвітлює багато журналістів.

Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

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Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак 11 січня Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.