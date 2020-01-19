Літак з тілами загиблих в іранській авіакатастрофі перетнув державний кордон

Літак з тілами загиблих українців в авіакатастрофі МАУ перетнув державний кордон.

Про це повідомляє Бригада транспортної авіації у Facebook.

"Іл-76 Повітряних Сил ЗС України з тілами загиблих в тегеранській катастрофі пасажирів та екіпажу рейсу PS752 перетнув українській кордон і прямує до Борисполя", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.

9 січня група українських фахівців вирушила до Ірану для розслідування авіакатастрофи. До її складу увійшли представники Держслужби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та МАУ.

В аеропорту "Бориспіль" 19 січня відбудеться церемонія вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані.