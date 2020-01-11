Віцепрезидент МАУ розповів про останню розмову пілотів збитого Boeing-737

Остання розмова пілотів збитого іранською ракетою українського літака Boeing-737 стосувалася виходу з району аеропорту Тегерана і відбувалась в рамках професійних стандартів.

Про це заявив віце-президент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Ігор Сосновський на брифінгу 11 січня, як повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я не маю права казати, про що вони (пілоти збитого українського Boeing-737 - ред.) говорили, на сьогоднішній день це нечесно, тому що це матеріали розслідування. Була стандартна фразеологія виходу з району аеродрому та отримання дозволу, яку екіпаж виконав дослівно", - сказав Сосновський.

У цьому контексті він додав, що, таким чином, не підтверджуються первинні твердження іранської сторони, що український екіпаж з моменту зльоту взагалі не виходив на зв'язок.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту літака знаходилися 176 чоловік, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася в результаті технічної проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран оголосив, що збив український пасажирський літак випадково. Авіалайнер вилетів з аеропорту і, наблизившись до засекреченої військової бази, був сприйнятий як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака "Міжнародних авіаліній України" взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР).