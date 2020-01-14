Репатріація тіл загиблих у катастрофі в Ірані канадців може тривати місяці - Трюдо

Репатріація тіл загиблих у катастрофі літака МАУ може потребувати багато часу.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в інтерв'ю телеканалу Global News.

"Це одне з найголовніших питань, яке мені задавали сім'ї загиблих. Для багатьох з них це питання релігії - якомога швидше поховати своїх рідних. Однак у подібних випадках, на жаль, ми можемо говорити про тижні та навіть місяці", - сказав Трюдо.

Водночас він підкреслив, що робитиме все можливе, щоб повернути тіла загиблих в Канаду якомога швидше.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Іранська сторона стверджувала, що аварія сталася внаслідок технічної проблеми літака. Натомість американські ЗМІ з посиланням на офіційних представників США повідомляли, що в український літак, швидше за все, влучила ракета виробленої в РФ ракетної системи "Тор-М1".

Вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.