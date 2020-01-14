Данілов сказав, в якому випадку Україна ініціюватиме засідання ООН щодо Ірану

Наразі керівництво України розглядає можливість скликання засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй у тому випадку, якщо буде доведено, що Boeing 737 був збитий умисно.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю "Цензор.net”.

"Це розглядається. Але для початку ми повинні з'ясувати — атака на наш літак була умисною або випадковою? Від цієї оцінки залежить напрям наших дій. У кожного дипломатичного процесу повинна бути своя логіка і послідовність", - сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що політична стратегія країни повинна ґрунтуватися на доказах.

"Ще раз підкреслюю: ми поки не бачимо, що Іран свідомо збив український літак. І такого не бачать наші західні партнери", - заявив Данілов.

При цьому він вважає, що не варто покладати надії на Радбез ООН, який не може допомогти з врегулюванням російської агресії. Данілов вважає організацію недостатньо ефективною, а її рішення – консультативними та декларативними.

"Україна вже пройшла цей шлях з катастрофою борта МН-17, та міжнародна слідча комісія так і не була створена. Дуже багато записано в статуті ООН, на жаль, багато з того доволі тривалий час не виконується. Там фактично вказано, наприклад, що Російська Федерація не мала б анексувати український Крим та частину Донецької та Луганської областей, але вона це робить. Тобто не варто покладатись на те, дієвість чого не є доконаною. Радбез ООН не може нам допомогти з врегулюванням російської агресії, тож занадто багато сподівань не треба покладати", - переконаний глава РНБО.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту знаходилися 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великобританії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася внаслідок технічних проблем літака. Проте вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Після вильоту авіалайнер наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака МАУ взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції".