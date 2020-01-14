Катастрофа літака МАУ: У Раді кажуть, що Іран має визнати юридичну відповідальність

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендує проголосувати за покладання відповідальності на Іран за катастрофу українського Boeing 737 в Тегерані.

Про це повідомляє пресслужба фракції "Слуга народу".

"Ми всі розуміємо, що парламент не може стояти осторонь від такої великої трагедії. Він повинен висловити співчуття, і свою позицію. Заява ВР покликана посилити переговорну позицію президента і Міністерства закордонних справ щодо вимог повного визнання юридичної відповідальності з боку Ірану. Йдеться не лише про офіційні вибачення, але і про компенсації всім постраждалим", - пояснили в політсилі позицію парламентського комітету.

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У підготовленій заяві Рада вимагає від Ірану забезпечити прозоре розслідування і закликає іноземні держави виробити на підставі його результатів низки правил, які дадуть змогу уникати подібних трагедій в майбутньому.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака.

Натомість американські ЗМІ з посиланням на офіційних представників США повідомляли, що в український літак, найімовірніше, влучила ракета з виробленої в РФ ракетної системи "Тор-М1".

Уранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.