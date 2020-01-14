Катастрофа літака МАУ: У Раді кажуть, що Іран має визнати юридичну відповідальність
Про це повідомляє пресслужба фракції "Слуга народу".
"Ми всі розуміємо, що парламент не може стояти осторонь від такої великої трагедії. Він повинен висловити співчуття, і свою позицію. Заява ВР покликана посилити переговорну позицію президента і Міністерства закордонних справ щодо вимог повного визнання юридичної відповідальності з боку Ірану. Йдеться не лише про офіційні вибачення, але і про компенсації всім постраждалим", - пояснили в політсилі позицію парламентського комітету.
У підготовленій заяві Рада вимагає від Ірану забезпечити прозоре розслідування і закликає іноземні держави виробити на підставі його результатів низки правил, які дадуть змогу уникати подібних трагедій в майбутньому.
Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.
Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака.
Натомість американські ЗМІ з посиланням на офіційних представників США повідомляли, що в український літак, найімовірніше, влучила ракета з виробленої в РФ ракетної системи "Тор-М1".
Уранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.