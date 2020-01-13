У Раді підготували текст заяви щодо збиття літака МАУ в Ірані

Комітет питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва затвердив текст заяви щодо ситуації зі збиттям літака Міжнародних авіаліній України в Ірані та рекомендував Раді ухвалити її.

Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вноситься на наш розгляд пропозиція зробити заяву Верховної Ради України, в якій би вищий законодавчий орган України зміг би колективно висловити співчуття і надати політичні оцінки цьому інциденту, в тому числі, з вимогою про відкрите, повне розслідування цього інциденту. Ми маємо політичні заяви про його причини, але це повинно бути зафіксовано, в тому числі, для того, щоб родичі загиблих знали всю правду про те, що спричинило цю катастрофу, яким чином вона сталася", - зазначив голова комітету Богдан Яременко.

На його переконання, інцидент не пов'язаний з політикою.

"Як правило, такі катастрофи стаються через серію системних помилок в організації. Думаю, що ми повинні закликати Іран провести максимально відкрите розслідування з тим, щоб з'ясувати, на яких етапах, коли були допущені ці помилки в системі організації руху, в системі організації системи протиповітряної оборони, які призвели до того, зо цивільний літак став жертвою атаки з боку збройних сил", - сказав Яременко.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака.

Натомість американські ЗМІ з посиланням на офіційних представників США повідомляли, що в український літак, найімовірніше, влучила ракета з виробленої в РФ ракетної системи "Тор-М1".

Уранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.