США посилять санкції проти Ірану — Трамп

США посилять санкції проти Ірану, які діятимуть доти, доки ця країна не змінить свою поведінку.

Про це заявив президент США Дональд Трамп у зверненні до нації 8 січня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Поки ми продовжуємо оцінювати варіанти відповіді на іранську агресію, США негайно запровадять додаткові економічні санкції проти іранського режиму", - наголосив він.

За словами Трампа, ці потужні санкції залишатимуться доти, доки Іран не змінить свою поведінку. Він зазначив, що бойові дії в Ірані значно посилилися після того, як у 2015 році була підписана "дурнувата" ядерна угода з Іраном (у 2015 році Іран погодився обмежити свою діяльність у ядерній сфері в обмін на скасування санкцій загальним обсягом 7 млрд доларів - ред.).

"Їм дали 150 мільярдів доларів, не кажучи вже про 8 мільярдів доларів готівкою. - Замість того, щоб подякувати США, вони скандували "смерть Америці". Насправді вони скандували "смерть Америці" в день підписання угоди", - сказав Трамп.

Іран повинен відмовитися від своїх ядерних амбіцій і припинити підтримку тероризму, зазначив президент США. "Настав час Великої Британії, Німеччини, Франції, Росії та Китаю визнати цю реальність. Ми повинні всі разом працювати над тим, щоб домовитися з Іраном, щоб зробити світ більш безпечним і мирним місцем".

Як повідомляв Укрінформ, на Близькому Сході останніми днями різко загострилася безпекова ситуація після того, як США повітряним ударом поблизу аеропорту Багдада вбили іранського генерала Сулеймані. В ніч на 8 січня Іран завдав ракетного удару по військових об'єктах США та інших учасників міжнародної коаліції проти так званої "Ісламської держави" на території Іраку.

Фото: The White House