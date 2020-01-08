США навряд чи має план дій після знищення Сулеймані - ексглава секретаріату Радбезу ООН

Іран не зацікавлений у реальній конфронтації зі США.

Про це колишній голова секретаріату Ради Безпеки ООН Олександр Мацука сказав Укрінформу, коментуючи ситуацію, що склалася після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані.

"Для Ірану пряма конфронтація зі США не потрібна. По-перше, він її не витримає, а по-друге, йому треба нафтою торгувати. З раціональної точки зору силові дії проти інтересів та союзників США в регіоні, навряд чи принесуть Тегерану бажаний результат", - зазначив експерт.

Водночас Мацука передбачає серйозні зміни в політичних розкладах у регіоні й частково в усьому світі. "Можливе подальше поглиблення розколу арабського світу за конфесіями – суніти проти шиїтів, оскільки Сулеймані представляв шиїтський напрямок мусульманства, що панує в Ірані, а суніти, яких багато в Іраку, його не сприймали", - зазначив він.

За його словами, характерним є те, що в іракському парламенті, який проголосував за виведення американських військ з Іраку, були відсутні представники сунітів та курдів. "Тобто таким рішенням іракські шиїти підтримали своїх братів по вірі", - сказав експерт.

Це свідчить про те, що країна перебуває на порозі громадянського конфлікту, додав Мацука.

Щодо позиції США, то "Іран давно був подразником для Трампа, і він жорстко критикував Обаму за поступливу політику у відносинах з Тегераном".

"Тож коли Трампові доповіли про загрозу з боку Сулеймані, він уже був психологічно готовий віддати наказ про його ліквідацію. Інша справа, чи прорахували ті, хто підштовхував президента до такого рішення, політичні та безпекові наслідки знищення Сулеймані", - зазначив він.

Експерт висловив сумнів, що США має стратегічний план подальших дій у регіоні.

За словами експерта, ця ситуація поставила перед вибором Росію. "Москва зіткнулася з важкою альтернативою, відкрито підтримати свого союзника, Іран, у конфронтації зі США і тим самим ще більше погіршити й так непрості відносини з Вашингтоном чи ж відсидітися в кущах, аби потім засуджувати агресивні дії американців проти Ірану, як вони досі це роблять щодо бомбардування Югославії у 1999 році".

Зберігаючи мовчанку, Москва, за його словами, ризикує істотно погіршити відносини зі своїм "вірним союзником".

Читайте також: Берлін розкритикував відмову Штатів видати візу главі МЗС Ірану

Як повідомлялося, в ніч на 3 січня США влаштували ракетний обстріл неподалік Міжнародного летовища Багдада — внаслідок цього, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу "Ель-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.

8 січня американську військову базу в Іраку обстріляли ракетами. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. У своїй заяві вони закликали американські війська вийти з території Іраку, як це вирішив парламент країни в неділю, 5 січня.