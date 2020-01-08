Берлін розкритикував відмову Штатів видати візу главі МЗС Ірану

У Берліні вважають неправильним рішення США відмовити у візі главі МЗС Ірану Мохаммаду Джаваду Шаріфу, який планував приїхати до Нью-Йорка на засідання Ради безпеки ООН.

Про це заявив 8 січня на брифінгу представник МЗС Німеччини Райнар Бреуль, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Для нас зрозуміло, що особливо в часи великої міжнародної напруги важливим є те, щоб ООН була доступним майданчиком для переговорів для всіх країн-членів. Це право належить до основоположних принципів", - заявив речник Міністерства закордонних справ ФРН.

Дипломат нагадав, що питання видачі віз регулюється між ООН і американським урядом на підставі Договору 1947 року. Втім, він вважає, що урядовці повинні мати безперешкодний доступ до Організації Об'єднаних Націй і не бути залежними від двосторонніх відносин США з іншими державами.

Вирішення проблеми має бути в компетенції генерального секретаря ООН, додав Бреуль.

Як повідомлялося, США відмовили главі МЗС Ірану Шаріфу у візі.