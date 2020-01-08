Розвиток ситуації навколо Іраку та Ірану є дуже небезпечним – Боррель

Останній розвиток подій в Іраку, в Ірані та в усьому регіоні є надзвичайно тривожним, адже загрожує ескалацією напруги та руйнує багаторічні зусилля міжнародної коаліції у боротьбі з так званою Ісламською державою.

Про це у середу у Брюсселі заявив високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель на брифінгу за підсумками ранкового засідання Єврокомісії, яке було присвячене розвитку подій в Іраку, Ірані та Лівії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Одна річ є очевидною: поточна ситуація піддає ризику зусилля минулих років та має наслідки для важливої роботи коаліції з боротьби проти "Ісламської держави". Останні ракетні атаки на повітряні бази в Іраку, що використовуються США та силами коаліції, включаючи європейські сили, є ще одним прикладом ескалації та зростаючої конфронтації. Інтересам жодної зі сторін не відповідає подальше розкручування цієї спіралі насильства", - наголосив Боррель.

Він нагадав, що у п’ятницю, 10 січня, ця ситуація буде розглянута у Брюсселі у форматі Ради ЄС за участю 28 міністрів закордонних справ, включаючи оцінку щодо негайних, середньострокових та довгострокових заходів для стабілізації в регіоні.

"Ми з колегами обговорили також ситуацію з СВПД (Спільний всеохоплюючий план дій щодо ядерної програми Ірану - ред.), який сьогодні є більш важливим, ніж будь-коли, тому що це єдине місце, де ми можемо сісти поряд із росіянами і китайцями для переговорів на багатосторонній основі щодо багатьох ризиків, які постають перед нами. Це (СВПД - ред.) є одним із найбільш важливих інструментів (ядерного) нерозповсюдження та регіональної безпеки", - повідомив Боррель.

Він нагадав, що запросив міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа до Брюсселя, і висловив сподівання, що така зустріч відбудеться для обговорення ситуації навколо СВПД. ЄС доклав багато зусиль для продовження дії цього документа після виходу з нього Сполучених Штатів та має намір відігравати роль координатора для виконання положень "ядерної угоди" з Іраном.

Високий представник ЄС окремо торкнувся ситуації в Лівії, ситуацію в якій він окреслив як "дуже небезпечну". Він висловив підтримку так званому Берлінському процесу з врегулювання в Лівії за участю чотирьох європейських країн – Німеччини, Франції, Італії і Великої Британії. За його словами, міністри згаданих країн вчора скасували візит до Лівії з міркувань безпеки і сьогодні чекають на зустріч з прем’єр-міністром Лівії Фаізом аль Сарраджем у Брюсселі. Після цього європейська сторона має намір зустрітися з іншими лівійськими лідерами, щоб проаналізувати ситуацію разом з ними.

Читайте також: Британія засудила обстріл військових баз коаліції в Іраку

Як повідомляв Укрінформ, на Близькому Сході останніми днями різко загострилася безпекова ситуація після того, як США повітряним ударом поблизу аеропорту Багдада вбили іранського генерала Касема Сулеймані.

У ніч на 8 січня Іран запустив кілька ракет класу "земля-земля" по американській військовій базі "Аін Аль-Асад" на заході Іраку як помсту за вбивство США іранського генерала Сулеймані.

Крім того, після вбивства Сулеймані Тегеран заявив, що відмовляється від останніх обмежень щодо ядерної угоди, укладеної в 2015 році. Іранська влада додала, що продовжить співпрацю з МАГАТЕ й повернеться до виконання своїх зобов'язань з ядерної угоди, якщо санкції щодо країни скасують, а її інтереси врахують.

Фото: CLAUDIO ÁLVAREZ