Британія засудила обстріл військових баз коаліції в Іраку

Велика Британія засудила обстріл збройними силами Ірану військових баз міжнародної коаліції із боротьби з "ІДІЛ", розташованих на території Іраку.

Про це заявив у середу секретар із закордонних справ Сполученого Королівства Домінік Рааб, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми засуджуємо ці атаки на військові бази, де перебувають сили коаліції, включаючи британські», - заявив глава зовнішньополітичного відомства Британії.

Він наголосив, що Сполучене Королівство закликає Іран не повторювати такі безглузді й небезпечні удари та, натомість, піти шляхом негайної деескалації.

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«Війна на Близькому Сході буде лише в інтересах "ІДІЛ" та інших терористичних груп», - зазначив Рааб.

Як повідомлялося, напередодні Іран запустив, зокрема, декілька ракет класу «земля-земля» по американській військовій базі "Аін Аль-Асад" на заході Іраку, де також дислоковані контингенти інших країн, як помсту за вбивство США іранського генерала Касема Сулеймані.

Фото: АА