Британія засудила обстріл військових баз коаліції в Іраку
Про це заявив у середу секретар із закордонних справ Сполученого Королівства Домінік Рааб, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Ми засуджуємо ці атаки на військові бази, де перебувають сили коаліції, включаючи британські», - заявив глава зовнішньополітичного відомства Британії.
Він наголосив, що Сполучене Королівство закликає Іран не повторювати такі безглузді й небезпечні удари та, натомість, піти шляхом негайної деескалації.
«Війна на Близькому Сході буде лише в інтересах "ІДІЛ" та інших терористичних груп», - зазначив Рааб.
Як повідомлялося, напередодні Іран запустив, зокрема, декілька ракет класу «земля-земля» по американській військовій базі "Аін Аль-Асад" на заході Іраку, де також дислоковані контингенти інших країн, як помсту за вбивство США іранського генерала Касема Сулеймані.
Фото: АА