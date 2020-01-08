Канадські військові не постраждали від іранського удару по базах союзників

Жоден канадський військовий не постраждав унаслідок завданого Іраном ракетного удару по двох військових базах в Іраку.

Про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав Начальник штабу оборони Канади Джонатан Венс.

“Родини канадських військовослужбовців: запевняю вас, що весь наш особовий склад перебуває в безпеці після ракетних ударів в Іраку. Ми залишаємося пильними”, - наголосив Венс.

Familles des FAC: Je peux vous rassurer que tous nos membres déployés sur Opération IMPACT sont sains et saufs suites aux attaques en Irak. Nous demeurons vigilants. — General Jonathan Vance (@CDS_Canada_CEMD) January 8, 2020

Як повідомлялося, уночі Іран завдав ракетних ударів по військових базах міжнародної коаліції по боротьбі з ІДІЛ в іракському Ербілі та Айн Асаді. Окрім американців, на базі в Ербілі перебували також і канадські й деякі інші військові.