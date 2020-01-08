Канадські військові не постраждали від іранського удару по базах союзників

Канадські військові не постраждали від іранського удару по базах союзників

Укрінформ
Жоден канадський військовий не постраждав унаслідок завданого Іраном ракетного удару по двох військових базах в Іраку.

Про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав Начальник штабу оборони Канади Джонатан Венс.

“Родини канадських військовослужбовців: запевняю вас, що весь наш особовий склад перебуває в безпеці після ракетних ударів в Іраку. Ми залишаємося пильними”, - наголосив Венс.

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Як повідомлялося, уночі Іран завдав ракетних ударів по військових базах міжнародної коаліції по боротьбі з ІДІЛ в іракському Ербілі та Айн Асаді. Окрім американців, на базі в Ербілі перебували також і канадські й деякі інші військові.

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