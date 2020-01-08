Іракські силовики кажуть, що жертв внаслідок ракетних ударів Ірану немає

Серед Іракських сил безпеки немає жертв після нападу на авіабазу "Аль-Асад" в провінції Анбар та атак в Ербілі.

Про це передає CNN з посиланням на офіцера безпеки в Іраку.

Американський військовий посадовець заявив, що військові було завчасно попереджені про обстріл авіабази балістичними ракетами, щоб дістатися до бункерів.

Повідомляється також, що прем'єр-міністр курдського регіону Іраку Массур Барзані розмовляв з державним секретарем США Майком Помпео після ракетного обстрілу, заявив він у своєму твіті.

"Під час телефонної розмови сьогодні ми обговорили поточні події в Іраку, - сказав Барзані. - Я також запропонував шляхи деескалації та стримування ситуації".

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Як відомо, вночі проти 3 січня США влаштували ракетний обстріл неподалік Міжнародного летовища Багдада — внаслідок цього, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу «Ель-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.

8 січня американську військову базу в Іраку обстріляли ракетами. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. У своїй заяві вони закликали американські війська вийти з території Іраку, як це вирішив парламент країни в неділю, 5 січня.

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У Пентагоні атаку підтвердили та заявили, що цілями атаки були щонайменше дві військових бази: на заході Іраку в провінції Анбар та в Ербілі, столиці Іракського Курдистану.

Фото: Анадолу