Іракські силовики кажуть, що жертв внаслідок ракетних ударів Ірану немає

Іракські силовики кажуть, що жертв внаслідок ракетних ударів Ірану немає

Укрінформ
Серед Іракських сил безпеки немає жертв після нападу на авіабазу "Аль-Асад" в провінції Анбар та атак в Ербілі.

Про це передає CNN з посиланням на офіцера безпеки в Іраку.

Американський військовий посадовець заявив, що військові було завчасно попереджені про обстріл авіабази балістичними ракетами, щоб дістатися до бункерів.

Повідомляється також, що прем'єр-міністр курдського регіону Іраку Массур Барзані розмовляв з державним секретарем США Майком Помпео після ракетного обстрілу, заявив він у своєму твіті.

"Під час телефонної розмови сьогодні ми обговорили поточні події в Іраку, - сказав Барзані. - Я також запропонував шляхи деескалації та стримування ситуації".

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Як відомо, вночі проти 3 січня США влаштували ракетний обстріл неподалік Міжнародного летовища Багдада — внаслідок цього, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу «Ель-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.

8 січня американську військову базу в Іраку обстріляли ракетами. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. У своїй заяві вони закликали американські війська вийти з території Іраку, як це вирішив парламент країни в неділю, 5 січня.

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У Пентагоні атаку підтвердили та заявили, що цілями атаки були щонайменше дві військових бази: на заході Іраку в провінції Анбар та в Ербілі, столиці Іракського Курдистану.

Фото: Анадолу

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