Іран погрожує атакувати Дубай і Хайфу в разі відповіді з боку США

Корпус вартових революції Ірану заявив, що в разі бомбардування іранської території він завдасть удари по місту Дубай в Об'єднаних Арабських Еміратах та Хайфі в Ізраїлі.

Про це іранці заявили у своєму каналі в Telegram, інформує CNN.

У свою чергу, верховний лідер Ірану Аятола Сеєд Алі Хаменеї у відео, яке поширюють неофіційно, звернувся до людей зі словами про те, що "США можуть завдати шкоди Ірану, але собі заподіють шкоди в багато разів більше".

Він повторив те, що, за його словами, казав ще за президенства Барака Обами: "Час для рейдерських атак закінчився. Якщо завдаси удару, то дістанеш у відповідь".

Як відомо, вночі проти 3 січня США влаштували ракетний обстріл неподалік Міжнародного летовища Багдада — внаслідок цього, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу «Ель-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.

8 січня американську військову базу в Іраку обстріляли ракетами. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. У своїй заяві вони закликали американські війська вийти з території Іраку, як це вирішив парламент країни в неділю, 5 січня.

У Пентагоні атаку підтвердили та заявили, що цілями атаки були щонайменше дві військових бази: на заході Іраку в провінції Анбар та в Ербілі, столиці Іракського Курдистану.