В РНБО знали причину аварії літака МАУ вже в день катастрофи — Данілов

У Раді національної безпеки та оборони вже в день катастрофи "Боїнга "МАУ" поблизу Тегерана з високою часткою ймовірності знали, що авіалайнер був атакований ППО Ірану.

Докази цієї версії були отримані українською стороною 9 січня, розповів секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ".

"З жовтня при апараті РНБО ми впровадили комплекс, який дозволяє збирати та аналізувати великі обсяги даних і будувати прогнози... Варіант, що літак був уражений ракетою, у першу добу, ще до заяв керівників країн НАТО, набрав 74% ймовірності", - розповів Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що інформація про стан двигунів, отримана на наступний день, підтвердила цю версію. Проте посольство України в Тегерані 8 січня поспішило заявити, що "версія теракту виключається". За словами Данилова, заява дипломатів була погоджена офіційним Києвом та необхідна для "налагодження контактів з владою Ірану".

"Заява посольства була санкціонована нами. Це було необхідне рішення... Ми повинні були розглядати варіант, що залишимося з проблемою сам на сам. І нам потрібні були не різкі заяви, а можливість нашій слідчій групі збирати докази... Іран спочатку заявив про технічні проблеми на борту, і нам потрібно було знайти докази нашої версії, а потім використовувати їх для заяв. Ця лінія дій була визначена президентом Володимиром Зеленським, і всі наші дії та кроки цій лінії відповідали", - додав Данілов.

За його словами, Служба зовнішньої розвідки оперативно доповіла РНБО про катастрофу українського літака в Ірані.

"Ніч 8 січня була дуже складною... О 4:44 за київським часом диспетчер аеропорту Тегерана визначив, що літак зник з радарів. О 5:15 глава СЗР доповів, що в Тегерані розбився літак, але ще невідомо, кому він належить. О 5:41 зателефонував голова СЗР, повідомив, що український літак, авіакомпанії "МАУ", на борту близько 180 осіб, інформація перевірена і підтверджена. О 5:47 я поінформував президента України, потім голову Верховної Ради та прем'єр-міністра. За дорученням президента о 6:10 вже працював оперативний штаб із залученням представників всіх необхідних державних органів", - розповів секретар РНБО.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту знаходилися 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великобританії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася внаслідок технічних проблем літака. Проте вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Після вильоту авіалайнер наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака МАУ взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції".

Фото: АА