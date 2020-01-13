Україна очікує на приліт представника слідчої групи Ірану — РНБО

Секретар РНБО України Олексій Данілов обговорив з Тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін стан розслідування катастрофи літака Boeing 737 «Міжнародних авіаліній України» в Ірані.

Про це повідомляє пресслужба Радбезу.

“Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч із Тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін. Під час зустрічі сторони обговорили актуальний стан розслідування катастрофи літака Boeing 737 рейсу PS 752 «Міжнародних авіаліній України» в Ірані”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Данілов наголосив, що нині українська сторона очікує на приліт представника слідчої групи Ірану. Також Секретар РНБО України зазначив, що частина експертної групи, зокрема рятувальники, які з першого дня працювали на місці трагедії, повертаються до України. «Основна частина експертів залишається в Тегерані», - цитує Данілова пресслужба.

Квін висловила щирі співчуття від Посольства США з приводу трагедії з літаком. Також вона запевнила у готовності американської сторони надавати всю необхідну допомогу та інформацію у ході розслідування, повідомляють в РНБО.