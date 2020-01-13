В Україні знали, що рейс 752 було збито, але не протистояли Ірану через обережність – WP

Автори публікації в The Washington Post проаналізували дії українського керівництва в перші дні після авіакатастрофи

КИЇВ. У суботу, протягом кількох годин після приголомшливого визнання Іраном факту помилкового збиття їхньою ракетою українського пасажирського літака, Україна самостійно зробила велике зізнання. Фото, зроблені на день раніше, де було зображено уламки літака з невеликими отворами на них, вказують на можливе пошкодження літака іранською ракетою.

Фото: Офіс Президента України

Вочевидь, про те, що в середу біля Тегерана літак рейсу 752 Українських міжнародних авіаліній було уражено саме ракетою, Україні стало відомо ще задовго до визнання цього Іраном. Але керівництво держави обрало виважений дипломатичний підхід.

"Після публікації цих фото вдавати свою непричетність Ірану буде важко", – заявив The Washington Post Олексій Данилов, секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Незабаром після падіння літака та загибелі на борту 176 осіб офіційні представництва Америки, Канади та Британії заявили про своє припущення: літак збив саме Іран. Президент України Володимир Зеленський попросив їх поділитися наявною інформацією, але оголосити будь-який висновок з боку України відмовився, що було стратегічним рішенням, повідомив Данилов.

Олексій Данилов

"Ми дійшли цього висновку раніше, аніж Америка й Канада", – сказав він.

Україна хотіла, щоб слідчі зібрали усі вагомі докази, заявив Данилов. Українське представництво було обережним, аби уникнути різкої критики з боку Ірану протягом цього часу з тим, щоб забезпечити подальшу співпрацю на місці події.

Фото: Офіс Президента України

Перед Зеленським, який опинився між Сполученими Штатами та Іраном після удару, завданого американським безпілотником та смерті генерал-лейтенанта Касема Сулеймані, лідера Корпусу вартових Ісламської революції, постало складне завдання забезпечити "співпрацю Ірану та західних прихильників, не приймаючи жодної зі сторін конфлікту", – сказала Кетрін Квін-Джадж, київський аналітик Міжнародної кризової групи.

Через чотири дні після падіння літака Зеленський оголосив, що він та президент Ірану Хассан Рухані "домовились про повне юридичне й технічне співробітництво, включаючи питання компенсації".

Ніна Янкович

"І знову Зеленському вдалося зберегти дипломатичний баланс і з гідністю вийти із ситуації, – заявила Ніна Янкович, науковий співробітник Міжнародного наукового центру імені Вудро Вільсона. – Для новачка в політиці він, мабуть, має чітке розуміння того, як саме примирити протиборчі сторони задля захисту інтересів України".

Наразі питання з Іраном певною мірою вирішене, чого не можна сказати про Росію та падіння літака авіакомпанії Malaysia Airlines у липні 2014 року. Цей літак було збито ракетою, запущеною з підконтрольної повстанцями території на сході України; загинули усі 298 осіб, які перебували на борту.

MH17

Група слідчих з Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України визначила російську військову частину, що керувала зенітною ракетною системою, та розпочала кримінальне переслідування російських й українських громадян, які можуть бути причетними до цього. Попри це, Росія продовжує заперечувати будь-яку причетність до інциденту.

"Літак вилетів з європейської столиці понад п'ять років тому, але Європа все ще не закінчила розслідування цієї катастрофи і не може визначити винуватців, – сказав Данилов. – У нашому випадку знадобилося значно менше часу, щоб зрозуміти, що сталося".

Фото: МВС України, Twitter

Українська команда із 45 експертів та пошуково-рятувального персоналу, включаючи тих, хто працював над справою авіакомпанії Malaysia Airlines, прибула до Тегерана в четвер зранку, щоб розслідувати причину падіння українського літака та ідентифікувати тіла загиблих. У п'ятницю міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив журналістам про те, що "як зазвичай і трапляється в подібних випадках, слідча група не задоволена умовами роботи".

Вадим Пристайко

"Вони хочуть мати більш широкий доступ у стисліші терміни, – сказав Пристайко. – Їм треба більше інформації та даних. Дуже важко сказати, чи виправдане це прохання».

На світлинах із місця катастрофи, розміщених у соціальних мережах, було продемонстровано залишки ракети російської системи протиповітряної оборони "Тор", відомої в НАТО також як "SA-15 Gauntlet". У 2005 році Росія експортувала зенітну ракетну систему до кількох країн, включаючи Іран. Її було створено для ураження цілей короткої та середньої дальності.

У четвер Данилов написав на своїй сторінці у Facebook про необхідність детального огляду місця аварії слідчими.

Фото: АА

Серед інших проблем, слідчі також зіткнулися із тим, що місце катастрофи було швидко очищене бульдозерами. Уламки літака було вивезено в сусідній ангар. Україна не отримала доступу до чорних скриньок до п’ятниці. Пристайко зазначив, що слідчі досліджували уламки літака та хімічні залишки на ньому, а також відвідали лікарню, "аналізуючи тіла людей, які загинули в катастрофі".

Зеленський повідомив, що зразки ДНК родичів 11 українців, які перебували в літаку, було зібрано для виявлення їхніх тіл.

Фото: Офіс Президента України

"Сучасні технології, швидкий обмін інформацією та робота з інформаційними ресурсами, які наразі існують у світі, дають можливість знайти відповіді на дуже складні питання, – сказав Данилов. – Варіанту із непричетністю Ірану до катастрофи більше не може бути. Ми вважаємо, що вони це вже зрозуміли, що більше немає варіанту, згідно з яким вони були би непричетними".

"Аналіз інформації, яку ми отримали тут – не в Тегерані, а в Україні, – вже вказував на те, що в них не було підстав заперечувати".

Уникнення більшого міжнародного розколу – це значний виклик для 41-річного коміка Зеленського, який отримав значну підтримку на виборах в Україні минулої весни. Його втягнули в справу щодо імпічменту президента Трампа, та він проводив переговори з Росією, Францією й Німеччиною щодо припинення конфлікту на підконтрольних проросійським сепаратистам територіях Східної України.

Фото: Офіс Президента України

У відеозверненні до українців Зеленський був урочистим, але переможним. "Ми працювали систематично, без істерії й з однією метою: досягти результатів, щоб дізнатися правду про обставини катастрофи", – сказав він.

The Washington Post

Перше фото: АА