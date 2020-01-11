Заява Ірану про збиття літака вимагає документального підтвердження — МАУ

Визнання іранської влади про те, що це військові їх країни помилково збили літак "МАУ", ще вимагає документального підтвердження. Саме тому деякі деталі, зокрема про пасажирів, що не прибули на борт, не розголошуються.

Про це заявив на брифінгу президент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Євген Дихне, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Інформацію про людей, які не прибули на борт, ми не можемо зараз розголошувати, тому що вона знаходиться сьогодні в певних правових діях правоохоронних органів, які перевіряють можливість (теракту - ред.). Тому, що Іран сьогодні повідомив, ми ще не маємо документального підтвердження. Версія можливого терористичного акту продовжує ще відпрацьовуватися правоохоронними органами. І ми з ними зустрічаємося, даємо відповідну інформацію, свідчення, що як відбувалося, які пасажири коли звідки летіли, коли вони прилетіли - з нами чи не з нами - в Тегеран, чому вони не з'явилися на борт. Всю інформацію, яка у нас є, ми віддали правоохоронним органам ", - сказав Дихне.

Він зазначив, що саме тому "МАУ" не має права на даний момент давати подібні коментарі.

"Якщо ця версія буде прийнята правоохоронними органами як неспроможна, напевно ця інформація буде доступна", - запевнив президент авіакомпанії.

Брифінг МАУ щодо авіакатастрофи літака рейсу PS752 / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Дихне також пояснив ситуацію, пов'язану з затримкою рейсу.

"Це була дуже проста штатна ситуація по затримці. На цьому рейсі була дуже велика кількість багажу і ручної поклажі. Відповідно командир корабля, визначивши злітну масу літака, побачивши невідповідність, прийняв рішення і дав команду розвантажити певну кількість багажу з багажника. З цим була пов'язана затримка рейсу ", - сказав Дихне.