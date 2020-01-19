Прощання із жертвами авіакатастрофи триватиме у “Борисполі” до 19 години

Церемонія вшанування пам’яті українських пасажирів та членів екіпажу збитого в Ірані літака авіакомпанії МАУ триватиме у терміналі В Міжнародного аеропорту “Бориспіль” до 19 години.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На цей час труни з останками занесли у будівлю терміналу В. Перед входом вишикувалася велика черга громадян, які приїхали вшанувати пам’ять загиблих співвітчизників.

Попрощатися з загиблими вони матимуть змогу з 13:00 до 19:00.

Раніше повідомлялося, що літак, який доправив на батьківщину останки загиблих, об 11 годині приземлився у "Борисполі". З нього винесли одинадцять закритих трун, накритих державними прапорами. На летовищі при цьому були присутні Президент Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, представники Офісу Президента, уряду, керівництво компанії МАУ.

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Потім жалобний кортеж рушив до терміналу В, де його зустріли працівники сфери цивільної авіації.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". 11 січня Іран визнав, що пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.

На борту літака перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців, зокрема, пасажирки Ольга Кобюк і Олена Малахова і дев'ятеро членів екіпажу - пілоти Олексій Наумкін, Володимир Гапоненко і Сергій Хоменко, бортпровідники Катерина Статнік, Ігор Матьков, Марія Микитюк, Денис Лихно, Валерія Овчарук, Юлія Сологуб.

16 січня стало відомо, що завершилася ідентифікація тіл загиблих українців - експерти МВС отримали ДНК-профілі останків всіх 11-ти осіб.

Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.