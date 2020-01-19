Кортеж із тілами загиблих в авіакатастрофі біля терміналу В зустрічає багато людей із квітами

Кортеж із останками українських пасажирів та членів екіпажу збитого в Ірані літака авіакомпанії МАУ зустрічає біля терміналу В Міжнародного аеропорту "Бориспіль" багато людей із квітами.

Серед них - родичі загиблих, працівники сфери цивільної авіації, просто небайдужі люди, які прийшли вшанувати пам'ять загиблих співвітчизників, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Літак з Ірану об 11 годині приземлився у "Борисполі". З нього винесли одинадцять закритих трун, накритих державними прапорами.

На летовищі були присутні Президент Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, представники Офісу Президента, уряду, керівництво компанії МАУ.

Після цього жалобний кортеж рушив до терміналу В, де відбудеться церемонія прощання. Уздовж шляху кортежу на узбіччі стояли люди, які прийшли вшанувати пам'ять загиблих співвітчизників.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців, зокрема, пасажирки Ольга Кобюк і Олена Малахова і дев'ятеро членів екіпажу - пілоти Олексій Наумкін, Володимир Гапоненко і Сергій Хоменко, бортпровідники Катерина Статнік, Ігор Матьков, Марія Микитюк, Денис Лихно, Валерія Овчарук, Юлія Сологуб.

Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак 11 січня Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.