Макрон залучить французьких фахівців до розшифровки "чорних скриньок" - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність президента Франції Еммануеля Макрона допомогти у всебічному та справедливому розслідуванні авіакатастрофи українського літака компанії МАУ в Ірані 8 січня.

Про це глава Української держави повідомив у Twitter.

“Вдячний Еммануелю Макрону за співчуття та готовність допомогти у всебічному та справедливому розслідуванні авіакатастрофи в Ірані”, - зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що швидке встановлення істини трагедії стало можливим завдяки роботі української експертної групи в Тегерані та допомозі міжнародних партнерів.

Зазначається, що глави держав домовилися про залучення французьких фахівців до розшифровки «чорних скриньок» збитого літака.

У свою чергу, за даними ОП, Макрон пообіцяв сприяти всебічному розслідуванню катастрофи та притягненню до відповідальності винних у цьому злочині.

Він повідомив також, що Франція вже розпочала формальну процедуру започаткування відповідного міжнародного розслідування в ІКАО (Міжнародній організації цивільної авіації).

Як повідомлялося, Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.

У цьому зв'язку міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф написав, що до авіакатастрофи призвела «людська помилка».

Іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР) взяла на себе повну відповідальність за катастрофу літака МАУ.

Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збиття іранськими військовими українського пасажирського літака, назвавши збиття літака катастрофічною помилкою.

Вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Міжнародних авіаліній України. На борту літака перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Фото: Офіс Президента