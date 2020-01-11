Винних у катастрофі літака МАУ необхідно притягнути до відповідальності - МЗС Латвії

Голова МЗС Латвії Едгар Рінкевичс відзначив важливість визнання Іраном ненавмисного збиття рейсу PS752 та підкреслив необхідність неупередженого розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Про це він зазначив у Twitter.

«Важливо, що Іран визнав, що його військові ненавмисно збили рейс Українських Міжнародних Авіаліній PS752. Це була дуже трагічна помилка. Необхідно проводити неупереджене розслідування, а винних слід притягувати до відповідальності», - зазначив Рінкевичс.

Напередодні міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс вже висловлював співчуття родинам загиблих у Тегерані на літаку МАУ, а потім у розмові з українським колегою Вадимом Пристайком заявляв про необхідність «проведення відкритого і прозорого розслідування причин авіакатастрофи» рейсу PS752 «силами міжнародних експертів».

Нагадаємо, що в суботу зранку офіційний Тегеран визнав, що літак МАУ був збитий іранською ракетою класу земля-повітря, але цілком випадково. Президент Ірану вже попросив вибачення за це.

На борту літака, що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, перебували 176 осіб: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Трагедія сталася вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні.