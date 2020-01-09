Авіакатастрофа в Тегерані: Зеленський заслухав звіт оперативного штабу

Президент України Володимир Зеленський провів нараду оперативного штабу з питань катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Українська група з 45 фахівців уже працює над розслідуванням причин трагедії. Відбувається огляд деталей літака, також проводиться збір ДНК родичів загиблих з метою ідентифікації тіл та їхньої подальшої репатріації. Нині вже зібрано матеріал у родичів дев’яти з 11 жертв трагедії. Матеріал інших двох буде зібраний найближчим часом, коли вирішаться логістичні питання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на нараді оперативного штабу було наголошено, що розслідування перебуває на надто ранньому етапі, щоб озвучувати конкретні деталі. Розглядається кілька версій причин авіакатастрофи.

Президент також проводить консультації з міжнародними партнерами. Зокрема, Зеленський 9 січня мав телефонні розмови з прем’єр-міністрами Великої Британії та Швеції, президентами Ірану й Афганістану. Також заплановане спілкування телефоном з прем’єр-міністром Канади та високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Фото: president.gov.ua