Тегеран вкотре заявив, що не віддасть "чорні скриньки" літака МАУ

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив, що його країна не буде передавати іншим країнам "чорні скриньки" збитого 8 січня поблизу Тегерана українського літака МАУ.

Про це він зазначив у середу, повідомляє Asharq Al-Awsat.

"Ми маємо право розшифровувати "чорні скриньки" самостійно. Ми маємо право бути присутніми на кожному дослідженні "чорних скриньок". Якщо хтось очікує від нас, що ми передамо "чорні скриньки" іншим для розшифровки, аби це зробили замість нас, то ми цього точно не робитимемо", - заявив Заріф.

Раніше міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що "чорна скринька" зі збитого 8 січня під Тегераном літака авіакомпанії "МАУ" отримала серйозні пошкодження і потребує ремонту.

Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейнібув збитий двома ракетами літак Міжнародних авіаліній України. На його борту перебували 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.