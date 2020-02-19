“Чорну скриньку” літака МАУ можна буде розшифрувати лише після ремонту - міністр оборони Ірану

Міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що "чорна скринька" зі збитого 8 січня під Тегераном літака “Міжнародних авіаліній України” отримала серйозні пошкодження і потребує ремонту.

Про це він заявив журналістам у середу після засідання Кабінету міністрів у Тегерані, повідомляє IRNA.

“Міністр оборони, бригадний генерал Амір Хатамі заявив 19 лютого, що іранські оборонні підприємства попросили допомогти відновити серйозно пошкоджену чорну скриньку українського авіалайнера”, - йдеться у повідомленні.

За його словами, лише після ремонту “чорну скриньку” можна буде розшифрувати.

Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні був збитий двома ракетами літак Міжнародних авіаліній України. На його борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Тегеран досі відмовляється передати Києву "чорні скриньки".