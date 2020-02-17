Секретар РНБО закликає не політизувати розшифровку "чорних скриньок" літака МАУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов закликав ЗМІ не політизувати питання розшифровки «чорних скриньок» із літака МАУ, збитого Іраном.

Про це він сказав журналістам в аеропорту «Бориспіль» після закладення пам'ятного каменя на території летовища, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Не треба зараз політизувати дуже багато процесів, які у нас відбуваються (в контексті розслідування авіакатастрофи - ред.), в мене таке до вас прохання... Зараз відбуваються певні дослідження і процедури як на території Ірану, так і на території України. Те, що стосується «чорних скриньок», вона (інформація - ред.) обов'язково буде вилучатися в присутності України... Дуже прошу не політизувати це питання, бо після цього вкрай складно вести перемовини з іранською стороною», - сказав Данілов, відповідаючи на запитання, яка ситуація з «чорними скриньками» з літака.

Він запевнив, що розшифровку бортових самописців буде зроблено фахово.

Відповідаючи на запитання, коли можуть розшифрувати “чорні скриньки”, Данілов наголосив, що все відбувається за процедурою і наразі триває узгодження, оскільки це складний технологічний процес і скриньки є пошкодженими.

«Ми ведемо постійні переговори з іранською стороною, ми розуміємо хід розслідування, який відбувається на території Ірану», - запевнив Данілов.

Як повідомлялося, 8 січня після зльоту з аеропорту столиці Ірану ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака, заперечуючи можливість того, що лайнер був збитий. Однак під тиском опублікованих провідними країнами світу доказів 11 січня Іран визнав, що український пасажирський літак був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з Росії. Ця обставина, а також те, що Тегеран досі відмовляється передати Києву "чорні скриньки", викликало сумніви у деяких експертів щодо того, чи справді український літак збили випадково.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягає на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.