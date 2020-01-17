Спецпредставник уряду Ірану прибуде до України найближчим часом - Пристайко

Спеціальний представник уряду Ірану прибуде в Україну найближчим часом, аби надати роз'яснення щодо збитого пасажирського літака МАУ та офіційно просити вибачення.

Про це сказав міністр закордонних справ Вадим Пристайко у Верховній Раді під час годині запитань до уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Найближчим часом, я думаю, на початку наступного тижня, в Україну приїде спеціальний представник уряду Ірану з офіційними вибаченнями і своїми роз’ясненнями. І в нас буде можливість з ним зустрітися”, - сказав Пристайко.

Він також повідомив депутатів про створення механізму, який дасть змогу Україні притягнути до відповідальності Іран і “завершити всі дуже складні, дуже чутливі справи з нашими громадянами”.

“Я вчора переговорив з іранським міністром. Станом на сьогодні у нас є повна взаємодія з Іраном. Але, разом з тим, створені механізми, наприклад, спільної роботи, спільної групи з кримінального розслідування, також створена група, яка розглядає можливості посилення міжнародного тиску на Іран. Тобто, всі механізми у нас з вами в руках для того, щоб тиснути і отримати не тільки вибачення, але й всі компенсації нашим громадянам”, - сказав Пристайко.

Як повідомляв Укрінформ, уранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Проте 11 січня Іран заявив, що український авіалайнер був випадково збитий військовими.

16 січня Офіс генерального прокурора України повторно звернувся до компетентних органів 6 країн щодо спільної слідчої групи для розслідування авіакатастрофи літака рейсу PS 0752.