Катастрофа літака МАУ: Україна звернулась до 6 країн щодо створення слідчої групи

Офіс Генерального прокурора повторно звернувся до компетентних органів 6 країн щодо спільної слідчої групи для розслідування авіакатастрофи рейсу PS 0752.

Про це повідомляє пресслужба Офісу.

"У четвер, 16 січня 2020 року, Офіс Генерального прокурора повторно звернувся до компетентних органів Канади, Франції, Швеції, Німеччини, Великобританії та Ірану з проханням розглянути можливість участі представників їх компетентних органів у спільній слідчій групі в рамках кримінального розслідування за фактом авіакатастрофи літака Boeing 737 рейсу PS 0752 Тегеран-Київ авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це прохання було надіслано з урахуванням домовленостей, досягнутих 16 січня 2020 року у Лондоні під час зустрічі міністрів закордонних справ держав, чиї громадяни загинули у результаті авіакатастрофи над Тегераном.

Нагадаємо, Україна, Канада, Швеція, Велика Британія та Афганістан як учасники Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи літака рейсу PS752 сьогодні провели зустріч у Лондоні та погодили рамкові умови подальшого співробітництва з Іраном щодо завершення прозорого та справедливого розслідування причин трагедії з метою встановлення справедливості для близьких та рідних її жертв.

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Як повідомляв Укрінформ, уранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Проте 11 січня Іран заявив, що український авіалайнер був випадково збитий військовими.