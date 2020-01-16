Завершилась ідентифікація тіл загиблих у катастрофі літака МАУ українців

Експерти МВС отримали ДНК-профілі останків всіх 11 громадян України, загиблих у катастрофі літака МАУ. Проводиться підготовка для подальшої передачі тіл до України.

Про це повідомляє МВС.

“Сьогодні експерти МВС, які знаходяться в Тегерані, отримали ДНК-профілі останків всіх 11 загиблих громадян України. Проводиться підготовка для подальшої передачі до України”, - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією передачу тіл 11 загиблих планується провести до 19 січня 2020 року.

В МВС додали, що зараз 2 експерти-генетики МВС України залишаються в Тегерані до завершення ідентифікації загиблих та повернення родичам.

Раніше слідчі Національної поліції України за участю експертів МВС зібрали зразки ДНК родичів загиблих в авіакатастрофі в Тегерані українців.

Як повідомляв Укрінформ, уранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Проте 11 січня Іран заявив, що український авіалайнер був випадково збитий військовими.

Фото: АА