Глави МЗС України та Британії обговорили авіатрощу МАУ, угоду після Brexit і Донбас

Україна та Велика Британія спільно добиватимуться притягнення до відповідальності винних у катастрофі українського літака в Тегерані та забезпечення виплати Іраном належної компенсації родинам загиблих.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами переговорів міністра закордонних справ України Вадима Пристайка з Державним секретарем Великої Британії у закордонних справах Домініком Раабом

"Співрозмовники відзначили важливість спільних дій для забезпечення належного розслідування обставин катастрофи українського літака. Було домовлено, що Україна та Велика Британія докладуть всіх зусиль для притягнення винних до відповідальності та забезпечення виплати Іраном належної компенсації родинам загиблих", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у пресслужбі, Пристайко повідомив про готовність української сторони надати допомогу у репатріації тіл загиблих громадян Великої Британії.

Обговорюючи двосторонні відносини, міністри домовилися продовжити роботу над організацією офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Великої Британії та прискорити переговори щодо укладання двосторонньої Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і партнерство.

Сторони також обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема, в контексті зустрічі "Нормандської четвірки", що відбулася 9 грудня 2019 року.

Домінік Рааб наголосив, що, незважаючи на вихід з ЄС, Велика Британія і надалі залишатиметься відданим другом України та підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Він також поінформував про деякі аспекти майбутньої імплементації у Великій Британії санкцій в рамках так званого «Акту Магнітського».

Пристайко запросив Рааба відвідати Україну найближчим часом.

Як повідомлялося, Пристайко перебуває з візитом у Великій Британії з метою участі у зустрічі міністрів закордонних справ України, Канади, Великої Британії, Швеції та Афганістану щодо розслідування катастрофи літака МАУ в Тегерані.

Фото: МЗС України