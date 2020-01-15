НАТО не буде напряму залучатися до розслідування катастрофи літака МАУ — Кулеба

НАТО дотримується політичної солідарності з Україною щодо розслідування збиття в Ірані пасажирського літака МАУ, притягнення винних до відповідальності та виплати компенсацій відповідно до міжнародних вимог.

Таке переконання у середу під час зустрічі з пресою у штаб-квартири НАТО висловив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Урядовець нагадав, що завтра у Лондоні відбудеться зустрічі міністрів закордонних справ країн, громадяни яких загинули на цьому трагічному рейсі.

«Сьогодні у мене була розмова з послами двох країн, які представляють учасників завтрашньої зустрічі. Сам Альянс не буде напряму залучатися до розслідування, тому що це не є функцією НАТО. Але Альянс у своєму діалозі з іранськими партнерами наполягатиме на тому ж, на чому наполягає Україна: справедливе розслідування, притягнення винних до відповідальності, виплата компенсацій відповідно до міжнародних вимог. Тут Альянс буде нашим союзником у здійсненні політичного тиску, у разі потреби», - наголосив Кулеба.

Як повідомлялося, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім.Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.