НАТО не буде напряму залучатися до розслідування катастрофи літака МАУ — Кулеба

НАТО не буде напряму залучатися до розслідування катастрофи літака МАУ — Кулеба

Укрінформ
НАТО дотримується політичної солідарності з Україною щодо розслідування збиття в Ірані пасажирського літака МАУ, притягнення винних до відповідальності та виплати компенсацій відповідно до міжнародних вимог.

Таке переконання у середу під час зустрічі з пресою у штаб-квартири НАТО висловив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Урядовець нагадав, що завтра у Лондоні відбудеться зустрічі міністрів закордонних справ країн, громадяни яких загинули на цьому трагічному рейсі.

«Сьогодні у мене була розмова з послами двох країн, які представляють учасників завтрашньої зустрічі. Сам Альянс не буде напряму залучатися до розслідування, тому що це не є функцією НАТО. Але Альянс у своєму діалозі з іранськими партнерами наполягатиме на тому ж, на чому наполягає Україна: справедливе розслідування, притягнення винних до відповідальності, виплата компенсацій відповідно до міжнародних вимог. Тут Альянс буде нашим союзником у здійсненні політичного тиску, у разі потреби», - наголосив Кулеба.

Читайте також: Україна обговорює з НАТО доступ до системи оборонних закупівель – Кулеба

Як повідомлялося, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім.Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-