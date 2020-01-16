Мінтранспорту Канади заявляє, що "чорні скриньки" з літака МАУ досі в Ірані

Бортові самописці з літака «Міжнародних авіаліній України», який збили у Тегерані, досі залишаються в Ірані.

Про це заявив журналістам в Оттаві міністр транспорту Канади Марк Гарно, повідомляє Global News.

«"Чорні скриньки" знаходяться в Ірані, який веде розслідування, і те, що нам сказали іранці - нам буде дозволено брати участь не тільки в розшифровці скриньок, але і в аналізі», - зауважив Гарно.

За його словами, 10 членів канадської групи швидкого розгортання вже працюють в Ірані, а посадові особи Ради з безпеки транспорту розпочали розслідування щодо збитого літака МАУ.

"Рада з безпеки транспорту Канади також готова розгорнути свою другу групу слідчих для участі у завантаженні даних бортового самописця та їх аналізі ... як тільки ми дізнаємося, де це відбуватиметься", - зауважив канадський міністр.

Як повідомлялося, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім.Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.