Катастрофа літака МАУ: у Лондоні розробили положення щодо співпраці з Іраном

Країни, чиї громадяни загинули в катастрофі літака МАУ біля Тегерана 8 січня, розробили положення щодо подальшої співпраці з Іраном.

Про це у Лондоні після зустрічі п'яти міністрів МЗС заявив очільник зовнішньополітичного відомства Канади Франсуа-Філіп Шампань, який очолив Міжнародну групу щодо розслідування катастрофи українського літака в Ірані, передає кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні члени координаційної групи розробили положення співпраці з Іраном, які будуть опубліковані пізніше. Ці положення базуються на п'ятьох ключових елементах, які стануть дорожньою картою нашої співпраці з іранською владою", - сказав він.

Так, по-перше, Іран має забезпечити повний та безперешкодний доступ іноземним дипломатам для надання консульських послуг.

По-друге, Іран повинен забезпечити, щоб процес ідентифікації загиблих був проведений прозоро та відповідно до міжнародних стандартів. При цьому, побажання родичів загиблих щодо репатріації повинні поважатися.

По-третє, Іран повинен забезпечити повне, незалежне й прозоре міжнародне розслідування відповідно до положень міжнародної Конвенції з цивільної авіації.

По-четверте, Іран повинен взяти на себе всю відповідальність за збиття рейсу PS 752 та визнати свої обов'язки перед родичами загиблих, включаючи питання компенсації.

По-п'яте, Іран повинен забезпечити притягнення до відповідальності людей, які будуть визнані відповідальними за збиття літака в рамках кримінального розслідування, через прозорий і незалежний судовий процес, згідно з міжнародними стандартами судових процесів і прав людини.

За словами Шампаня, Тегеран вже продемонстрував високий рівень співпраці, проте, країни й далі щоденно спостерігатимуть, і закликатимуть іранську сторону продовжувати співпрацювати.

Зазначається, що на зустріч проходила за участі містерів МЗС України, Швеції, Афганістан, Великої Британії, Канади, а також Нідерландів.

Як повідомляв Укрінформ, уранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Проте 11 січня Іран заявив, що український авіалайнер був випадково збитий військовими.