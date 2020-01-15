Катастрофа Boeing 737: секретаря РНБО кличуть на "закритий" комітет Ради

Члени безпекового комітету ВР вирішили запросити секретаря РНБО Олексія Данілова та представника ГПУ на закрите засідання для отримання більш детальної інформації щодо роботи оперативного штабу стосовно катастрофи літака МАУ в Ірані.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Обранці підтримали ухвалену напередодні Верховною Радою постанову щодо авіакатастрофи в Ірані, висловили слова співчуття та зазначили, що очікують проведення прозорого, незалежного та всебічного розслідування обставин цієї трагедії, повернення тіл загиблих українців та здійснення всіх компенсаційних виплат їхнім родичам. Комітет також вважає обов’язковим оперативне запровадження ефективної оцінки ризиків польотів усіма відповідними органами.

Враховуючи невдоволення обсягом інформації, яку надали представники РНБО та ГПУ на поточному засіданні профільного комітету, депутати проголосували за рішення запросити на закрите засідання секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Звернутись до Ради нацбезпеки і оборони з проханням оперативно та в повній мірі інформувати комітет про хід розслідування катастрофи. Заслухати секретаря Ради національної безпеки та оборони та представників Офісу генерального прокурора на черговому засіданні комітету в закритому режимі», - заявив голова комітету Олександр Завітневич.

Як повідомлялося, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

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Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака.

Водночас 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими.

14 січня помічник Президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю "Українській правді" заявив, що під час розслідування причин катастрофи українського літака в Тегерані ще потрібно встановити, умисно чи помилково було випущено по ньому ракету.

Фото: СБУ