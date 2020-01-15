Штаб РНБО звітує на безпековому комітеті Ради щодо катастрофи в Ірані

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки заслуховує інформацію оперативного штабу при Раді нацбезпеки і оборони щодо катастрофи літака Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Ірані.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перше питання порядку денного - заслуховування інформації щодо катастрофи літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ в Ірані. Для розгляду цього питання ми запросили представників оперативного штабу при РНБО України. На засіданні також присутній заступник генерального прокурора Віктор Трепак", - сказав голова Комітету Олександр Завітневич, відкриваючи засідання.

Наразі доповідає державний експерт служби з питань державної та громадської безпеки апарату РНБО Олег Корнієнко.

Як повідомлялося, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім.Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.