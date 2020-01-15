Компенсацію родичам жертв катастрофи в Ірані виплатять протягом тижня — Гончарук

Компенсацію родичам жертв катастрофи в Ірані виплатять протягом тижня — Гончарук

Укрінформ
Кабмін сьогодні прийме розпорядження про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сімʼям загиблих в авіакатастрофі в Ірані, і ці виплати сім'ї мають отримати протягом тижня.

Про це, відкриваючи засідання Кабміну, заявив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми сьогодні приймемо рішення про виплату компенсації родинам загиблих під час авіакатастрофи в Ірані... Приймемо рішення про виплату 200 тисяч кожній сім'ї і розраховуємо на те, що вже протягом тижня вони будуть виплачені", - сказав Гончарук.

За його словами, одноразова матеріальна допомога від держави з резервного фонду буде надана до отримання родинами всіх страхових виплат.

“Ми проконтролюємо належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції. Для кожної родини загиблого українця передбачено виплати в розмірі 250 тисяч СПЗ (спеціальні права запозичень), що становить приблизно $345 000”, - зазначив Прем’єр-міністр.

Він додав, що Україна також наполягає на компенсаціях від уряду Ірану через усі дипломатичні канали та міжнародні органи юрисдикції.

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Як відомо, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім.Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.

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