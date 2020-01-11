Тегеран погоджується з Києвом у питанні компенсацій за збиття літака - ОП

МЗС за дорученням Президента Володимира Зеленського негайно надішле Ірану ноту з чітким переліком наступних кроків, у тому числі юридичних аспектів врегулювання питання компенсацій жертвам збитого літака МАУ в Тегерані.

Про це повідомила пресслужба глави держави за результатами телефонної розмови з Президентом Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані.

"Міністерство закордонних справ України негайно надішле Ірану ноту з чітким переліком усіх наступних кроків, серед іншого – юридичних аспектів врегулювання питання компенсацій. Іранська сторона погоджується з Україною в цьому питанні", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту знаходилися 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака.

Натомість американські ЗМІ з посиланням на офіційних представників США повідомляли, що в український літак, найімовірніше, влучила ракета з виробленої в РФ ракетної системи "Тор-М1".

Уранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.