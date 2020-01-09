У Рябошапки спростовують дзвінок члена екіпажу Boeing у момент падіння літака
Про це повідомляє пресслужба офісу.
"Так, 8 січня 2020 року у мережі Інтернет була поширена інформація про те, що один із членів екіпажу літака рейсу PS 752 Тегеран - Київ зробив дзвінок своїй матері та сказав про те, що літак падає у зв’язку з обстрілом. Дана інформація не відповідає дійсності, як показали результати проведених слідчих дій", - йдеться у повідомленні.
Раніше у соцмережах стала поширюватись інформація, що загибла бортпровідниця Катерина Статнік дзвонила рідним під час аварії літака.
Цю інформацію у ЗМІ також спростувала сестра загиблої.
Як повідомлялося, літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва зазнав катастрофи невдовзі після зльоту вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були на борту. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажири).
Фото: АА