У Рябошапки спростовують дзвінок члена екіпажу Boeing у момент падіння літака

Офіс Генерального прокурора спростовує інформацію, поширену у соціальній мережі Facebook про дзвінок члена екіпажу своїм родичам у момент падіння літака МАУ в Ірані.

Про це повідомляє пресслужба офісу.

"Так, 8 січня 2020 року у мережі Інтернет була поширена інформація про те, що один із членів екіпажу літака рейсу PS 752 Тегеран - Київ зробив дзвінок своїй матері та сказав про те, що літак падає у зв’язку з обстрілом. Дана інформація не відповідає дійсності, як показали результати проведених слідчих дій", - йдеться у повідомленні.

Раніше у соцмережах стала поширюватись інформація, що загибла бортпровідниця Катерина Статнік дзвонила рідним під час аварії літака.

Цю інформацію у ЗМІ також спростувала сестра загиблої.

Як повідомлялося, літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва зазнав катастрофи невдовзі після зльоту вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були на борту. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажири).

Фото: АА