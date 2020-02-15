В Ірані заявили, що не можуть розшифрувати “чорні скриньки” літака МАУ, але нікому їх не передадуть

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф визнав, що Іран не може розшифрувати інформацію з «чорних скриньок» збитого 8 січня літака МАУ, однак передавати їх іншим країнам не має наміру.

Про це повідомляє NBC.

Зокрема, як зазначається у повідомленні, Заріф визнав, що Іран не може отримати інформацію з «чорних скриньок» збитого українського авіалайнера, але сказав, що Тегеран не передасть їх іншим урядам.

Міністр підтримав рішення Ірану не передавати «чорні скриньки» іншим країнам, зазначивши, що відповідно до міжнародних авіаційних правил, Тегеран має право проводити розслідування катастрофи літака.

Як зазначив Заріф, Ірану необхідне програмне забезпечення, кабелі та додаткові знання від США або інших західних країн, щоб мати змогу розшифрувати інформацію у «чорних скриньках». «Ми звернулися за допомогою, чому Сполучені Штати не допомогли нам? Це гуманітарна проблема. Чому вони не дали нам програмне забезпечення? Чому вони не поділилися з нами досвідом?» - заявив він.

За словами Заріфа, зараз з «чорними скриньками» не проводять жодних робіт. «Ні. Ми не торкнемося «чорних скриньок» без присутності всіх зацікавлених сторін», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752. На його борту перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Пасажирами авіалайнера були громадяни України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака, заперечуючи можливість того, що лайнер був збитий. Однак під тиском опублікованих провідними країнами світу доказів 11 січня Іран визнав, що український пасажирський літак був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з Росії. Ця обставина, а також те, що Тегеран досі відмовляється передати Києву "чорні скриньки", викликало сумніви у деяких експертів щодо того, чи справді український літак збили випадково.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягає на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.