Канада наполягає на невідкладній розшифровці “чорних скриньок” літака МАУ

Канада продовжує закликати Іран до якомога швидшої розшифровки “чорних скриньок”.

Про це в кулуарах парламенту в Оттаві заявив міністр транспорту Канади Марк Гарно, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми б хотіли, аби “чорні скриньки” проаналізували якомога швидше. Вже минуло майже чотири тижні. Коли я говорив зі своїм іранським колегою у понеділок, то закликав його просуватися пришвидшено. Я сказав, що ми не віримо у наявність в них необхідних знань та обладнання для проведення аналізу та декодування скриньок, які можуть бути пошкодженими”, - сказав Гарно.

За його словами, він запропонував міністру транспорту Ірану переговорити із французьким колегою, “аби розглянути можливість відправки скриньок до Франції”.

“Канада, звісно, теж хотіла б долучитися. Ми воліємо отримати статус акредитованого учасника”, - зазначив міністр.

Як повідомлялося, 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752. На його борту перебували 176 осіб, усі вони загинули. Пасажирами авіалайнера були громадяни України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака та заперечувала можливість збиття лайнера. Однак під тиском оприлюднених провідними країнами світу доказів 11 січня Іран визнав, що український пасажирський літак був помилково збитий бійцями "Корпусу вартових Ісламської революції".

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з Росії. Ця обставина, а також те, що Тегеран досі відмовляється передати Києву "чорні скриньки", викликала сумніви у деяких експертів щодо того, чи справді український літак збили випадково.

Офіс генерального прокурора України розслідує загибель людей внаслідок катастрофи літака в Ірані за статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака.

Фото: АА