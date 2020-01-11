Докази українських експертів в Ірані не дозволили приховати правду — Зеленський

Президент Володимир Зеленський подякував команді українських експертів, які працюють в Ірані на місці катастрофи українського літака, й заявив, що їхній професіоналізм і попередні висновки та докази не дозволили приховати правду про трагедію.

Про це він зазначив у відеозверненні до українського народу щодо ситуації зі збиттям літака МАУ в Тегерані.

"Хочу високо відзначити роботу українських експертів в Ірані. Вони працювали та продовжують працювати самовіддано, ретельно і цілодобово. Їх висока професійність та оперативність, переконливі попередні висновки та докази, знайдені в Тегерані, не дозволили приховати правду. І сьогодні керівництво Ісламської Республіки Іран визнало факт збиття українського літака та свою провину в авіакатастрофі", - підкреслив Президент.

Також він наголосив, що оприлюдненню правди сприяла і підтримка з боку міжнародних партнерів, наполеглива позиція світової спільноти.

"За це я висловлюю щиру подяку лідерам США, Канади, Великої Британії, інших країн, міжнародних організацій від імені українського народу", - сказав Зеленський.

Водночас, за його словами, зараз група українських експертів продовжує свою роботу. Він зауважив, що для повного завершення розслідування ще потрібно провести низку дій, й наразі експерти намагаються реконструювати літак.

Президент нагадав, що до складу пошуково-рятувальної групи, яка була відряджена в Іран, увійшли 45 експертів з Державної авіаційної служби, Національного бюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, представники РНБО, СБУ, ДСНС, Міністерства оборони, МЗС та компанії МАУ.

Як повідомлялося, Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.

У цьому зв'язку міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріфі написав, що до авіакатастрофи призвела "людська помилка".

Іранське військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР) взяла на себе повну відповідальність за катастрофу літака МАУ.

Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збиття іранськими військовими українського пасажирського літака, назвавши збиття літака катастрофічною помилкою.

Уранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту літака перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.