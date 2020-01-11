Докази українських експертів в Ірані не дозволили приховати правду — Зеленський

Докази українських експертів в Ірані не дозволили приховати правду — Зеленський

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський подякував команді українських експертів, які працюють в Ірані на місці катастрофи українського літака, й заявив, що їхній професіоналізм і попередні висновки та докази не дозволили приховати правду про трагедію.

Про це він зазначив у відеозверненні до українського народу щодо ситуації зі збиттям літака МАУ в Тегерані.

"Хочу високо відзначити роботу українських експертів в Ірані. Вони працювали та продовжують працювати самовіддано, ретельно і цілодобово. Їх висока професійність та оперативність, переконливі попередні висновки та докази, знайдені в Тегерані, не дозволили приховати правду. І сьогодні керівництво Ісламської Республіки Іран визнало факт збиття українського літака та свою провину в авіакатастрофі", - підкреслив Президент.

Також він наголосив, що оприлюдненню правди сприяла і підтримка з боку міжнародних партнерів, наполеглива позиція світової спільноти.

Читайте також: Зеленський - Рухані: Винні у збитті літака МАУ мають бути покарані

"За це я висловлюю щиру подяку лідерам США, Канади, Великої Британії, інших країн, міжнародних організацій від імені українського народу", - сказав Зеленський.

Водночас, за його словами, зараз група українських експертів продовжує свою роботу. Він зауважив, що для повного завершення розслідування ще потрібно провести низку дій, й наразі експерти намагаються реконструювати літак.

Читайте також: Тіла українців мають повернути з Ірану вже наступного тижня – Президент

Президент нагадав, що до складу пошуково-рятувальної групи, яка була відряджена в Іран, увійшли 45 експертів з Державної авіаційної служби, Національного бюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, представники РНБО, СБУ, ДСНС, Міністерства оборони, МЗС та компанії МАУ.

Як повідомлялося, Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.

Читайте також: Тегеран погоджується з Києвом у питанні компенсацій за збиття літака - ОП

У цьому зв'язку міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріфі написав, що до авіакатастрофи призвела "людська помилка".

Іранське військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР) взяла на себе повну відповідальність за катастрофу літака МАУ.

Читайте також: Катастрофа літака МАУ в Тегерані: хронологія, подробиці, версії

Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збиття іранськими військовими українського пасажирського літака, назвавши збиття літака катастрофічною помилкою.

Уранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту літака перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-