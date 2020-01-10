Прем’єр Австралії закликає до повного і прозорого розслідування катастрофи літака МАУ

Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон наголосив на необхідності проведення масштабного розслідування катастрофи літака «Міжнародних українських авіаліній» у Тегерані.

Про це повідомляє CNN.

Моррісон закликав усі сторони розібратись у катастрофі, заявивши, що “абсолютно важливо, щоб було проведено повне та прозоре розслідування цієї жахливої події”.

За його словами, це передбачає докладання всіх зусиль для того, щоб відновити інформацію з “чорних скриньок”.

Також Моррісон заявив, що падіння українського авіалайнера “не передбачає навмисної дії”.

Він запевнив, що Австралія надасть будь-яку необхідну підтримку та допомогу у зв’язку з катастрофою.

Австралійський авіаперевізник Qantas заявив на початку цього тижня, що “коригує свої маршрути польоту над Близьким Сходом, щоб уникнути повітряного простору над Іраком та Іраном до подальшого повідомлення”.

Авіакомпанії Austrian Airlines (Австрія) та Lufthansa (Німеччина) скасували у п’ятницю свої рейси до Тегерана. Вони “продовжують оцінювати ситуацію на місці з національними та міжнародними органами влади”.

Обидві авіакомпанії в окремих заявах наголосили, що такі рішення приймаються у зв’язку з “останніми звітам та зміненій оцінці ситуації з безпекою повітряного простору в районі аеропорту Тегерана”.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ.

На борту літака перебували 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.