Ірану варто негайно передати “чорні скриньки” з літака МАУ — глава МЗС Канади

Канада та її міжнародні партнери закликають Іран якнайшвидше делегувати повноваження із розшифровки “чорних скриньок” зі збитого літака МАУ Україні чи Франції.

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я висловив міністру закордонних справ Ірану бажання Канади та міжнародної координаційної групи, аби чорні скриньки були швидко відправлені до України чи Франції”, - розповів Шампань про своє нещодавнє спілкування з іранським колегою.

Він додав, що цього тижня ще раз нагадав іранській владі про це бажання.

“Я написав своєму іранському колезі, аби наголосити ще раз на бажанні Канади, координаційної групи та, хотілося б вірити, міжнародної спільноти, що "чорні скриньки" мають бути відправлені куди належить”, - наголосив міністр.

Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Фото: АА