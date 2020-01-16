Трамп та Ердоган обговорили збитий в Ірані літак МАУ

Президенти США і Туреччини Дональд Трамп та Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови обговорили збитий Іраном український літак авіакомпанії МАУ.

Про це повідомляє The Hill із посиланням на представника Білого дому.

«Представник Білого дому заявив, що обидва лідери обговорювали протести в Ірані, в ході яких громадяни вийшли на вулиці, щоб висловити розчарування в лідерах Тегерана, а також іранцях, що збили пасажирський літак «Міжнародни авіаліній України». За його словами, під час телефонної розмови глави держав обговорили збитий Іраном український літак і висловили невдоволення владою в Тегерані», - йдеться у повідомленні.

Трамп та Ердоган також обговорили конфлікти в Лівії та Сирії, повідомляє Білий дім. Обидві країни борються за припинення вогню.

Як повідомлялося, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім.Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.

Фото: ©Aaron Schwartz