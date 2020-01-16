Трамп та Ердоган обговорили збитий в Ірані літак МАУ
Про це повідомляє The Hill із посиланням на представника Білого дому.
«Представник Білого дому заявив, що обидва лідери обговорювали протести в Ірані, в ході яких громадяни вийшли на вулиці, щоб висловити розчарування в лідерах Тегерана, а також іранцях, що збили пасажирський літак «Міжнародни авіаліній України». За його словами, під час телефонної розмови глави держав обговорили збитий Іраном український літак і висловили невдоволення владою в Тегерані», - йдеться у повідомленні.
Трамп та Ердоган також обговорили конфлікти в Лівії та Сирії, повідомляє Білий дім. Обидві країни борються за припинення вогню.
Як повідомлялося, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім.Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.
Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.
Фото: ©Aaron Schwartz