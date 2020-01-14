Зеленський — Трюдо: Україна готова допомогти з поверненням останків загиблих канадців

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели третю телефонну розмову, під час якої обговорили катастрофу літака українських авіаліній в Ірані.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Прем’єр-міністр Канади подякував Президенту України за зусилля із забезпечення доступу канадських фахівців до місця трагедії. Джастін Трюдо попросив сприяння Володимира Зеленського в діалозі з іранською владою під час ідентифікації тіл загиблих, серед яких є й громадяни Канади", - йдеться у повідомленні.

Глава Української держави позитивно оцінив залучення представників Канади до розслідування.

"Українські фахівці та дипломати готові всебічно допомагати в роботі канадським колегам у Тегерані", – наголосив Зеленський і підтвердив готовність надати логістичне сприяння в поверненні до Канади останків загиблих канадських громадян після завершення необхідних формальних процедур в Ірані.

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Співрозмовники підтримали подальшу координацію зусиль для забезпечення належної міжнародно-правової відповідальності винних у збитті літака.

Зазначається, що Зеленський і Трюдо висловили сподівання на конструктивну роботу групи координації та реагування на чолі з міністрами закордонних справ країн, громадяни яких загинули в катастрофі. Засідання групи відбудеться 16 січня у Лондоні. В цьому контексті сторони зазначили важливість розробки алгоритму недопущення подібних трагедій у майбутньому.

Також Президент України та прем’єр-міністр Канади висловили сподівання на подальшу співпрацю та обмін інформацією щодо розслідування катастрофи, зокрема у взаємодії з Іраном.

Як повідомлялося, уранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака.

Водночас 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими.