Розшифровка “чорних ящиків” з літака МАУ може тривати більше місяця — експерт

Розслідування збиття українського літака може тривати один-два роки.

Таке припущення зробив чиновник Організації цивільної авіації Ірану, інформує T24.

«Один чи два роки», - цитує видання відповідь чиновника Організації цивільної авіації Ірану на питання про тривалість розслідування.

На питання інших ЗМІ, зокрема про тривалість розшифровування чорних ящиків, він відповів, що ця процедура може тривати більше місяця.

Як повідомлялося, записи з бортового самописця українського літака, який помилково збили іранські військові поблизу Тегерана, відправлять для розшифровки до Франції.

Уранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту авіалайнера перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.

Іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР) взяла на себе повну відповідальність за катастрофу літака МАУ.

Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збиття іранськими військовими українського пасажирського літака, назвавши інцидент катастрофічною помилкою.