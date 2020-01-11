США будуть тиснути санкціями на Іран — доки він "не змінить поведінку"

Сполучені Штати Америки продовжуватимуть санкційний тиск на режим у Тегерані.

Про це заявив під час телефонного брифінгу спеціальний представник Державного департаменту по Ірану, старший радник держсекретаря Брайан Хук, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми також діємо, щоб позбавити режим можливість отримувати доходи, необхідні для ведення насильницької та експансіоністської зовнішньої політики. Максимальний тиск на Іран продовжується, і він посилюватиметься», - заявив американський дипломат.

Хук відзначив, що санкції будуть чинними, доки режим "не змінить свою поведінку".

Він висловив переконання, що на сьогодні режим у Тегерані переживає найгіршу фінансову кризу і найбільшу політичну нестабільність за останні 40 років.

«Режим нині має дуже погані варіанти дій. Вони перебувають у стані панікерської агресії», - заявив спецпредставник Держдепу.

Як повідомляв Укрінформ, 10 січня Білий дім оприлюднив указ президента Дональда Трампа про нові санкції проти Ірану, що стосуються будівництва, промислового виробництва, текстильної та залізорудної галузей іранської економіки.

Санкції спрямовані на те, щоб Іран «не отримав значних доходів, які можуть бути використані для фінансування та підтримки його ядерної програми, розробки ракет, підтримки тероризму і терористичних мереж його пособників і зменшення регіонального впливу».