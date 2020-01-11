Ядерна зброя в руках Ірану стане катастрофою – спецпредставник Держдепу

Наявність у Ірану ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Близького Сходу.

Про це заявив під час телефонного брифінгу спеціальний представник Державного департаменту по Ірану, старший радник держсекретаря Брайан Хук, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ісламська республіка Іран – це найбільший у світі державний спонсор тероризму, розташований у найбільш нестабільному регіоні світу. Іран ніколи не зможе мати ядерну зброю. Це було би катастрофою для Близького Сходу», - переконаний американський дипломат.

Хук наголосив, що для всіх країн у світі також важливо розуміти важливість припинення іранської програми випробувань та виробництва балістичних ракет, що також несе загрозу регіону.

Як також заявив напередодні міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, якщо Іран вийде із Віденської угоди (щодо припинення ядерної програми – ред.), то Тегерану знадобиться рік-два, щоб створити ядерну зброю.

У 2015 році у Відні був підписаний Спільний всеосяжний план дій (JCPOA), за яким Іран відмовлявся продовжувати виконувати свою ядерну програму. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також Євросоюз.

Сполучені Штати за наполяганням президента Дональда Трампа у травні 2018 року вийшли із угоди та відновили санкції проти Ірану.