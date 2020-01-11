Ядерна зброя в руках Ірану стане катастрофою – спецпредставник Держдепу
Про це заявив під час телефонного брифінгу спеціальний представник Державного департаменту по Ірану, старший радник держсекретаря Брайан Хук, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Ісламська республіка Іран – це найбільший у світі державний спонсор тероризму, розташований у найбільш нестабільному регіоні світу. Іран ніколи не зможе мати ядерну зброю. Це було би катастрофою для Близького Сходу», - переконаний американський дипломат.
Хук наголосив, що для всіх країн у світі також важливо розуміти важливість припинення іранської програми випробувань та виробництва балістичних ракет, що також несе загрозу регіону.
Як також заявив напередодні міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, якщо Іран вийде із Віденської угоди (щодо припинення ядерної програми – ред.), то Тегерану знадобиться рік-два, щоб створити ядерну зброю.
У 2015 році у Відні був підписаний Спільний всеосяжний план дій (JCPOA), за яким Іран відмовлявся продовжувати виконувати свою ядерну програму. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також Євросоюз.
Сполучені Штати за наполяганням президента Дональда Трампа у травні 2018 року вийшли із угоди та відновили санкції проти Ірану.